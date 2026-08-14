जयपुर में दूधवाला निकला पेपर लीक माफिया का एजेंट, JEN भर्ती 2020 मामले में SOG ने दबोचा, 14 लाख में करता था डील

भीम सिंह पहले शराब ठेकों पर लोडिंग-अनलोडिंग का काम करता था। इसी दौरान उसकी पहचान अभिषेक के छोटे भाई से हुई, जो शराब ठेके पर सेल्स मैनेजर था। दोनों की दोस्ती बढ़ी तो भीम सिंह की अभिषेक से भी जान-पहचान हो गई। इसके बाद अभिषेक भी भीम सिंह के संपर्क में आ गया। यानी अभिषेक खुद घर-घर दूध बेचता था, जबकि उसका छोटा भाई शराब ठेके पर मैनेजर था और इसी कनेक्शन के जरिए पेपर लीक गैंग तक पहुंच बना।