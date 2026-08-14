जयपुर पंचायत-निकाय चुनाव 2026: 17-18 अगस्त को निकलेगी आरक्षण की लॉटरी, जानें पूरा शेड्यूल

जयपुर पंचायत और निकाय चुनाव 2026 को लेकर एक अपडेट सामने आया है। चुनाव से पहले वार्ड और पंचायत के अलग-अलग पदों पर आरक्षण की तस्वीर अब साफ होने वाली है। जयपुर जिले में 17 और 18 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी। 17 अगस्त को नगर निगम जयपुर के 150 वार्डों समेत नगर परिषद और नगर पालिकाओं के वार्डों का आरक्षण तय होगा। वहीं 18 अगस्त को सरपंच, वार्ड पंच, पंचायत समिति और जिला परिषद के पदों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया होगी। प्रशासन ने दोनों दिनों के लिए समय और स्थान भी तय कर दिए हैं।