Rajasthan Nikay Election: राजस्थान में आज निकलेगी आरक्षण लॉटरी, 309 निकायों में तय होंगे राजनीतिक समीकरण

309 पदों की लॉटरी में एससी के लिए 50, एसटी के लिए 11 और ओबीसी के लिए 60 पद आरक्षित हो सकते हैं। महिला आरक्षण का आंकड़ा 33 प्रतिशत है। जिला प्रमुख पद के लिए आरक्षण लॉटरी गुरुवार को पंचायतीराज संस्थान में दोपहर 3.15 बजे निकाली जाएगी। राज्य में 41 जिला परिषद है। सभी के चुनाव एक साथ होंगे। सदस्यों के आरक्षण के लिए 17 अगस्त को जिला स्तर पर लॉटरी प्रस्तावित है। आरक्षण की तस्वीर साफ होने के साथ ही निकाय चुनाव की राजनीतिक तैयारियां भी तेज हो जाएंगी।