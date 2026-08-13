राजस्थान में बैन के बाद भी फल-फूल रहा गुटखा कारोबार: 100 फैक्ट्रियां, 6 हजार कर्मचारी; जयपुर-अलवर-नागौर बने गढ़

प्रदेश में रोक के बावजूद अलग-अलग पाउच में तंबाकू और पान मसाला उपलब्ध होने से उपभोक्ता इन्हें मिलाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में केवल गुटखे के तैयार पाउच की जांच से समस्या खत्म नहीं हो पा रही। सूत्रों के अनुसार, राज्य में पान मसाला-जर्दा इकाइयों से जुड़ी कथित जीएसटी चोरी भी करीब 1000 करोड़ तक होने का अनुमान है। जयपुर तंबाकू उत्पादों के थोक वितरण और बड़े बाजार का प्रमुख केंद्र है। इसके अलावा अलवर, कोटा-नागौर सहित अन्य कुछ जिलों में पान मसाला-जर्दा से जुड़ी औद्योगिक इकाइयां हैं।