राजस्थान के जिस गांव में 20 साल तक गुटखा-जर्दा बैन रहा, वहां अब खुलेआम बिक रहा ‘चिट्टा’, जानें क्यों बिगड़े हालात?

एक दौर ऐसा भी था, जब गांव में अनुशासन की जड़े बहुत गहरी थीं। साल 1993 में गांव की आर्यन्स समिति और जागरूक ग्रामीणों की विशेष पहल पर ग्राम पंचायत ने सर्वसम्मति से एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया था। इसके तहत गांव की सीमा के भीतर गुटखा, जर्दा और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री एवं सेवन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। किसी भी स्थानीय दुकान, होटल या ढाबे पर तंबाकू उत्पाद बेचने की अनुमति नहीं थी। गांव की यह अनोखी और अनुशासित व्यवस्था लगभग दो दशकों तक पूरी सख्ती और सफलता के साथ प्रभावी रही।