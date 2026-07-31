‘मेरा बेटा नहीं बच पाया’, बिलखती मां बोली- किसी और की गोद न हो सूनी; हनुमानगढ़ में ‘चिट्टे’ से बुझ गए घरों के चिराग

संगरिया (हनुमानगढ़): कभी उन गलियों में बच्चों की चहल-पहल और उनकी हंसी गूंजती थी। शाम होते ही चौपालों पर बुजुर्ग बैठते और युवा खेल के मैदानों में नजर आते थे। मगर अब कस्बे के वार्ड एक और दो की यह तस्वीर बदल चुकी है। यहां लोगों के मुताबिक सबसे बड़ी समस्या यहां टूटी सड़कें या नालियां नहीं, बल्कि चिट्टे का नशा बन चुका है। नशे के कारण कई घरों के चिराग बुझ गए हैं। कई परिवार अपने बेटों को नशे के दलदल से निकालने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जबकि कुछ युवा खुद हाथ जोड़कर कहते हैं कि हमें बचा लो, हम नशा छोड़ना चाहते हैं।