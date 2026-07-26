Hanumangarh Crime : हनुमानगढ़ पुलिस ने हनी ट्रैप मामले का सिर्फ 5 घंटे में किया खुलासा, तीन गिरफ्तार

Hanumangarh Crime : हनुमानगढ़ में जंक्शन थाना पुलिस ने हनी ट्रैप के एक मामले का महज पांच घंटे में खुलासा करते हुए रविवार को दो महिलाओं सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने प्रॉपर्टी दिखाने के बहाने युवक को बुलाकर उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाया और गलत काम के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर करीब एक लाख रुपए वसूल लिए। हनुमानगढ़ एसपी बी. आदित्य ने बताया कि 25 जुलाई को जंक्शन निवासी परिवादी ने रिपोर्ट दी कि करीब 20-25 दिन पहले राधिका नाम की महिला ने स्वयं को प्रॉपर्टी डीलर बताते हुए फोन किया और सस्ती दर पर प्रॉपर्टी दिलाने की बात कही।