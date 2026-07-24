Rajasthan: 60 लाख मामले में कांग्रेस MLA विनोद गोठवाल पर दर्ज हुई FIR, पालिका अध्यक्ष बनवाने के नाम पर पैसे हड़पने का आरोप

हनुमानगढ़। जिले की पीलीबंगा विधानसभा से कांग्रेस विधायक विनोद गोठवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नगर पालिका अध्यक्ष बनाने के नाम पर 60 लाख रुपए अमानत के तौर पर लेने और वापस नहीं लौटाने के आरोप में उनके और उनके निजी सचिव मोहित बिश्रोई के खिलाफ पीलीबंगा थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायत में दोनों पर अभद्र व्यवहार करने और धमकी देने के भी आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर नियमानुसार जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है।