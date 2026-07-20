हनुमानगढ़ में फर्जी प्रमाण पत्रों का बड़ा खेल: हिंदू जोड़े का बना दिया निकाहनामा, 25 बर्थ सर्टिफिकेट NOC मिलीं फेक

Fake Certificate Scam In Hanumangarh: हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी नगर पालिका में फर्जी तरीके से जन्म और विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र तैयार करने का मामला सामने आया है। प्रारंभिक जांच में नगरपालिका टिब्बी के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी (ईओ) बृजेश सोनी और अन्य संविदा कर्मियों की सीधी मिलीभगत उजागर हुई है। ईओ सोनी का यहां 2 वर्ष से अधिक का कार्यकाल रहा है। हाल ही उनका तबादला हो गया लेकिन उनके पीछे छोड़े गए कारनामों की गूंज अब हनुमानगढ़ से लेकर जयपुर मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) तक पहुंची है। जिला प्रशासन ने ईओ सोनी के कार्यकाल के दौरान जारी सभी जन्म और विवाह प्रमाण पत्रों को संदेह के दायरे में रखा है।