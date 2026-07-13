Hanumangarh: माएं बोलीं- दुआओं से मांगा था बेटा, हमारे बच्चों को ‘मार डाला’; हनुमानगढ़ में गली-गली बिक रहा नशा

विधि विशेषज्ञों के अनुसार, नशे की ओवरडोज से मौत के अधिकांश मामले कॉज ऑफ डेथ रिकॉर्ड में ही नहीं आ पाते हैं। पहली वजह तो यह कि परिजन पोस्टमॉर्टम नहीं करवाते। पोस्टमॉर्टम कराते भी हैं, तो मर्ग दर्ज होने के कारण पुलिस जांच रिपोर्ट में ज यादा रुचि नहीं लेती। विसरा, एफएसएल आदि सैंपल जो जांच के लिए भेजे जाते हैं, उनकी रिपोर्ट ही 6 से 9 माह में आती है। फिर रिपोर्ट लेकर पुलिस को पुनः उसी मेडिकल ज्यूरिस्ट के पास जाना होता है, जो जांच रिपोर्ट का विश्लेषण कर कॉज ऑफ डेथ बताता है। महीनों बाद रिकॉर्ड अपडेट करनी की मशक्कत कोई नहीं करता, ऐसे में नशे से मौत का कोई आंकड़ा रिकॉर्ड में नहीं आ पा रहा है।