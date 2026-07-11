Rajasthan: 4 बच्चों की मां को भगाकर ले गया सरकारी शिविर में शादी करने की प्रार्थना लेकर आया युवक-परिजनों ने लगाया आरोप

इधर शुक्रवार को हनुमानगढ़ की ग्राम पंचायत 22 एनटीआर में ग्रामीणों की बैठक हुई। इसमें श्रवण और मनीषा दोनों के आचरण की निंदा की गई। ग्रामीणों ने कहा कि महिला तीन माह की दूधमुंही बच्ची सहित 4 बेटियों को छोड़कर चली गई जिससे परिजनों में रोष है। ग्रामीणों और परिजनों ने आरोप लगाया कि श्रवण वीबीजी रामजी योजना में मेट था और अनियमितताओं के आरोपों के बावजूद दोबारा काम पर लगाया जाता रहा। ग्रामीणों के अनुसार नरेगा कार्य के दौरान ही श्रवण और मनीषा की पहचान हुई थी। जिसके बाद उनकी दोस्ती बढ़ी। मनीषा का पति दिहाड़ी मजदूर है।