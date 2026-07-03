Hanumangarh: 12वीं के छात्र की हत्या कर शव नहर में फेंका, लड़की से विवाद के चलते 2 दोस्त ही निकले कातिल

घटना के बाद इलाके में तनाव और शोक का माहौल है। पुलिस ने नए कानून भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी अजय गिरधर के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने दबिश देकर देर शाम तक दोनों नामजद आरोपियों कुलदीप और सोनू को राउंडअप कर लिया है। पुलिस अब उनसे गहनता से पूछताछ कर रही है, ताकि हत्या में शामिल अन्य चेहरों और पूरी साजिश का पर्दाफाश किया जा सके।