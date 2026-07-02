Rajasthan: जयपुर की दो बहनें साइकिल से जाएंगी अमेरिका, परमाणु निरस्त्रीकरण का देंगी संदेश

बता दें कि यह यात्रा चीन, रूस, बेलारूस, पोलैंड, जर्मनी, बेल्जियम और अमेरिका से होकर गुजरेगा। दोनों बहनें प्रतिदिन करीब 90 से 100 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी। सावी ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के प्रति जागरूकता उन्हें परिवार से विरासत में मिली है। उनका परिवार हाथी के गोबर से पर्यावरण अनुकूल कागज बनाने का काम करता है। बचपन से ही घर में पर्यावरण संरक्षण का माहौल रहा, जिसने उन्हें प्रकृति और वैश्विक चुनौतियों के प्रति संवेदनशील बनाया।