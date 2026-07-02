Jodhpur News: बहू नहीं बेटी है मेरी…यह कहकर सास ने उपहार में दे दिया अपना घर, नामांतरण आदेश हुआ जारी

गौरतलब है कि इससे पहले जोधपुर में जेडीए के शहरी सेवा शिविर में एक ऐसा भावुक और प्रेरणादायक क्षण सामने आया था, जिसने सभी का दिल छू लिया। शिविर में पहुंचे दो भाइयों ने अपनी दिवंगत मां की अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए पैतृक संपत्ति का पूरा हिस्सा अपनी बहन के नाम करने का फैसला किया था। कैंप में मधुसूदन भाटी और उनके भाई ने नामांतरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करते हुए यह साबित कर दिया कि रिश्तों की कीमत संपत्ति से कहीं अधिक होती है।