Jodhpur Crime: बजरी से भरे डंपर चालक ने पुलिस टीम को कुचलने का किया प्रयास, हत्या के प्रयास का मामला दर्ज

वहीं दूसरी तरफ पुलिस आयुक्तालय जोधपुर ने अपराध, अवैध गतिविधियों और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए मंगलवार रात ए श्रेणी हथियारबंद नाकाबंदी अभियान चलाया। शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक शहर के चिन्हित स्थानों पर सघन वाहन जांच की गई। अभियान के दौरान 809 संदिग्ध वाहनों की जांच की गई और कुल 345 चालान बनाए गए। 17 वाहन चालकों के खिलाफ ड्रंक एंड ड्राइव (धारा 185 एमवी एक्ट) के तहत कार्रवाई की गई। 28 अवैध बंपर लगे वाहनों पर कार्रवाई हुई, जबकि 47 काले शीशे/फिल्म लगे वाहनों के चालान काटे गए। 15 मॉडिफाइड और फैंसी नंबर प्लेट वाले वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। इसके अलावा अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन पर 238 चालान बनाए गए। राजकोप ऐप के माध्यम से 292 संदिग्ध व्यक्तियों का फोटो मिलान भी किया गया।