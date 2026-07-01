Asaram News: आसाराम को लेकर आई बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने इलाज के लिए 1 महीने की और मोहलत दी

एक नाबालिग छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी पाए जाने के बाद से आसाराम जेल में बंद हैं। उन्होंने अपनी सजा के खिलाफ और खराब सेहत का हवाला देकर जमानत की गुहार लगाई थी। पिछले करीब दो साल से उन्हें लगातार अंतरिम राहत मिल रही थी, लेकिन पिछले महीने 2 जून को राजस्थान हाईकोर्ट ने इसे आगे बढ़ाने से साफ मना कर दिया था।