राजस्थान को 2 तोहफे देंगे पीएम नरेंद्र मोदी, जोधपुर को मिलेगा नया एयरपोर्ट, रिफाइनरी का करेंगे लोकार्पण

वहीं दूसरी तरफ आगामी वीवीआईपी दौरे और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस आयुक्तालय जोधपुर ने शहर में ड्रोन और अन्य फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के संचालन पर अस्थाई प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 2 जुलाई से 5 जुलाई तक प्रभावी रहेगा अथवा आगामी आदेश तक लागू रहेगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का 4 जुलाई को जोधपुर दौरा प्रस्तावित है। पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय एवं यातायात) शाहीन सी. की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि हाल के समय में विभिन्न आयोजनों में ड्रोन का उपयोग तेजी से बढ़ा है। साथ ही सुरक्षा एजेंसियों से मिले अलर्ट के मद्देनजर ड्रोन का दुरुपयोग देश की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बन सकता है।