1 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Rajasthan Govt Jobs: संघर्ष को बनाया ताकत, पिता-पुत्र ने एक साथ पाई सरकारी नौकरी

Rajasthan Govt Jobs: भोपालगढ़ कस्बे के रामेश्वर बावरी और उनके पुत्र मनीष बावरी का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती-2025 के अंतिम परिणाम में एक साथ चयन हुआ है।
2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Santosh Trivedi

Jul 01, 2026

govt job

Photo- Patrika network

भोपालगढ़। कहते हैं कि सच्ची लगन, कड़ी मेहनत और कभी हार नहीं मानने का जज़्बा सफलता की मंजिल तक पहुंचा ही देता है। इसमें आर्थिक अभाव और कठिन परिस्थितियां भी मजबूत इरादों के आगे टिक नहीं पाई। इसका उदाहरण भोपालगढ़ कस्बे के रामेश्वर बावरी और उनके पुत्र मनीष बावरी ने पेश किया है। जिन्होंने राज्य सरकार की ओर से हाल ही में पूरी हुई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती-2025 के अंतिम परिणाम में पिता-पुत्र दोनों का एक साथ चयन हुआ है। एक ही भर्ती में दोनों के चयन की खबर से परिवार ही नहीं, पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है।

राज्य सरकार की ओर से हाल ही में घोषित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती-2025 के अंतिम परिणाम में भोपालगढ़ निवासी रामेश्वर बावरी और उनके पुत्र मनीष बावरी का एक साथ चयन हुआ है। एक ही भर्ती में पिता और पुत्र दोनों का सरकारी नौकरी के लिए चयन होना न केवल दुर्लभ उपलब्धि है, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय भी बन गया है। रामेश्वर बावरी का जीवन संघर्षों से भरा रहा।

परिवार का सपना साकार हुआ

आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हुए पत्थर तोड़ने जैसा कठिन श्रम किया। दिनभर मजदूरी करने के बाद भी उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने-लिखाने में कोई कमी नहीं आने दी। दूसरी ओर, पुत्र मनीष बावरी ने भी पिता के संघर्ष को अपनी प्रेरणा बनाया। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने लगातार मेहनत की और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखा। पिता और पुत्र दोनों ने एक साथ सरकारी नौकरी हासिल कर परिवार का सपना साकार कर दिया।

इस उपलब्धि की जानकारी मिलते ही रिश्तेदारों, मित्रों और क्षेत्रवासियों ने दोनों को शुभकामनाएं दीं। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि यह सफलता उन युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो कठिन परिस्थितियों के कारण अपने सपनों से समझौता कर लेते हैं। रामेश्वर बावरी और मनीष बावरी की यह सफलता साबित करती है कि आर्थिक अभाव कभी भी प्रतिभा और मेहनत के रास्ते की स्थायी बाधा नहीं बन सकते।

तंगी में भी जारी रखी पढ़ाई

रामेश्वर बावरी वर्षों से परिवार के पालन-पोषण के लिए पत्थर तोड़ने जैसी कठिन मजदूरी करते रहे। आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने शिक्षा का महत्व समझा और स्वयं पढ़ाई जारी रखने के साथ-साथ बच्चों की पढ़ाई भी नहीं रुकने दी। परिवार की जिम्मेदारियों और रोजमर्रा की कठिनाइयों के बीच भी उन्होंने सरकारी नौकरी पाने का सपना जीवित रखा।

पुत्र मनीष बावरी ने भी पिता के संघर्ष को अपनी प्रेरणा बनाया। सीमित संसाधनों के बावजूद नियमित अध्ययन और लगातार प्रयासों के दम पर उन्होंने भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती-2025 में सफलता हासिल की। अंतिम चयन सूची में पिता और पुत्र दोनों के नाम आने से परिवार की वर्षों की मेहनत रंग लाई।

RPSC Jobs: जुलाई में होंगी 10,549 पदों की भर्ती परीक्षाएं, सरकारी नौकरी के लिए 12.50 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल

ये भी पढ़ें
RPSC Bharti

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Jul 2026 02:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Rajasthan Govt Jobs: संघर्ष को बनाया ताकत, पिता-पुत्र ने एक साथ पाई सरकारी नौकरी

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jodhpur : जोधपुर के करवड़ में मिला विस्फोटक गोला, डिफ्यूज नहीं हुआ तो सेना ने लिया फैसला- उड़ा दिया

Jodhpur Explosive shell found not defused army took big decision blew away
जोधपुर

Rajasthan News : एक ही परिवार के 4 सदस्यों का ‘सामूहिक सुसाइड’! पत्नी-बेटा-बेटी का गला घोंटकर खुद फंदे पर झूला

Four members of a single family die in a case of suspected mass suicide.
जोधपुर

Rajasthan: सरकारी स्कूलों में शिक्षा विभाग की नई व्यवस्था लागू, अब शाला दर्पण पर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य

Education Minister Madan Dilawar
जोधपुर

राजस्थान बनेगा सौर ऊर्जा का ‘पावर बैंक’, दिन में सूरज की बनाई बिजली रात में भी आएगी काम

Rajasthan solar energy
जोधपुर

जोधपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल: उड़ान फेज 2 की सौगात देंगे पीएम, जायजा लेने पहुंचे एएआइ के अधिकारी

Jodhpur airport new terminal
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.