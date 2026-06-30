Rajasthan News : एक ही परिवार के 4 सदस्यों का ‘सामूहिक सुसाइड’! पत्नी-बेटा-बेटी का गला घोंटकर खुद फंदे पर झूला

जोधपुर में एक ही परिवार के 4 सदस्यों के शव मिलने का सनसनीखेज़ मामला सामने आया है। चारोना सदस्यों के शव संदिग्ध अवस्था में एक खेत में मिले हैं। पुलिस इस पूरे घटनाक्रम को प्रारम्भिक रूप से सामूहिक आत्महत्या का मान रही है। हालांकि घटना स्थल के आस-पास के लोगों और मृतक परिवार के अन्य सदस्यों से पूछताछ के बाद ही वास्तविक घटना का पता चल सकेगा।