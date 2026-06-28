जोधपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल: उड़ान फेज 2 की सौगात देंगे पीएम, जायजा लेने पहुंचे एएआइ के अधिकारी

गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि वर्ष 2014 तक जोधपुर एयरपोर्ट पर एक समय में केवल दो बड़े विमान ही खड़े हो सकते थे। रात में या खराब मौसम के दौरान विमानों की लैंडिंग की पर्याप्त सुविधा भी नहीं थी। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एयरपोर्ट का व्यापक विस्तार किया गया है और अब यहां एक साथ 12 विमान खड़े किए जा सकेंगे। इसके साथ ही यात्री संभालने की क्षमता भी करीब दस गुना बढ़ गई है। उड़ान योजना के जरिए आम लोगों के लिए हवाई यात्रा अधिक सुलभ हुई है और एयरपोर्ट का दूसरा चरण क्षेत्रीय हवाई संपर्क को नई गति देगा।