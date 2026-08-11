जोधपुर: ड्रग्स के पैसों के बंटवारे की सूचना पर मकान में दबिश, 16.25 लाख नकद और 3 लग्जरी कारें जब्त

थानाधिकारी गोविंद व्यास के अनुसार डीएसटी पश्चिम को सूचना मिली थी कि सीताराम नगर स्थित एक मकान में दो से तीन लोग जुटे हुए हैं और उनका संबंध मादक पदार्थों के अवैध कारोबार से बताया जा रहा है । पुलिस को मिली सूचना में यह भी बताया गया कि मादक पदार्थों के कारोबार से जुटाई गई रकम का आपस में बंटवारा किया जाना है । मकान में बड़ी मात्रा में नकदी और अन्य सामान मौजूद होने की भी संभावना जताई गई थी । सूचना के आधार पर पुलिस और डीएसटी की संयुक्त टीम ने मकान पर दबिश दी । पुलिस के पहुंचते ही वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई । टीम ने मकान की तलाशी ली तो 16.25 लाख रुपए नकद बरामद हुए । पुलिस ने मकान से मिली नकदी जब्त कर ली ।