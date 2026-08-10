Rajasthan: ‘कभी भी गिर सकता है जोधपुर हाईकोर्ट का 21 मीटर ऊंचा डोम’, IIT बॉम्बे की चेतावनी पर कोर्ट सख्त

1- डोम और सभी महत्वपूर्ण संरचनात्मक हिस्सों की 24 घंटे लगातार निगरानी की जाए और रोजाना लिखित रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखी जाए।

2- प्रभावित क्षेत्रों में जरूरत पड़ने पर प्रवेश प्रतिबंधित या पूरी तरह बंद किया जाए और प्रॉपिंग, शोरिंग, स्टील स्कैफोल्डिंग व प्रोटेक्टिव नेटिंग जैसे सुरक्षा उपाय तत्काल किए जाएं।

3- हिंदी और अंग्रेजी में स्पष्ट चेतावनी बोर्ड, बैरियर और एक्सेस कंट्रोल लागू किया जाए।

4- 48 घंटे में विस्तृत सुरक्षा व निकासी प्रोटोकॉल तैयार कर सभी जजों, अधिकारियों, कर्मचारियों, अधिवक्ताओं और सुरक्षा कर्मियों को उपलब्ध करवाया जाए।

5- 72 घंटे में मॉक ड्रिल कराई जाए।

6- सभी अस्थायी और स्थायी कार्य राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित संस्थाओं के सक्षम स्ट्रक्चरल इंजीनियरों की सीधी निगरानी में हों।

7- हाईकोर्ट परिसर में 24 गुणा 7 कंट्रोल रूम बनाया जाए।

8- डोम व अन्य महत्वपूर्ण हिस्सों की वर्तमान स्थिति की फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग तत्काल करवाकर सुरक्षित रखी जाए।

9- स्थायी समाधान के लिए डोम को मजबूत करने, पुनर्निर्माण या पूरी तरह बदलने सहित समयबद्ध और लागत सहित कार्ययोजना पेश की जाए।