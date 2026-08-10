Rajasthan : अब डीपफेक की हकीकत खोलेगा जोधपुर-मद्रास IIT का ‘साक्ष्य’, AI एजेंट बताएंगे फर्जी वीडियो की पूरी कहानी

Jodhpur : सोशल मीडिया पर तेजी से बढ़ रहे डीपफेक वीडियो, फर्जी ऑडियो और एआइ से तैयार तस्वीरों के बीच उनकी हकीकत का पता लगाने के लिए आइआइटी जोधपुर और आइआइटी मद्रास मिलकर अत्याधुनिक एआइ फ्रेमवर्क विकसित कर रहे है। इसका नाम 'साक्ष्य' रखा गया है। यह परियोजना भारत सरकार के इंडिया एआइ मिशन के सेफ एंड ट्रस्टेड एआइ कार्यक्रम के तहत चुनी गई है। इसका उद्देश्य केवल किसी कंटेंट को डीपफेक बताना नहीं, बल्कि उसके पीछे मौजूद डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण कर विश्वसनीय निष्कर्ष और गवर्नेस संबंधी सुझाव देना है।