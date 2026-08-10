Jodhpur: नाला धंसने से गिरे शौचालय और कमरे, कुछ ही देर पहले 5-6 लोग निकले थे बाहर, SUV दबी, बाइक भी क्षतिग्रस्त

लोगों का कहना है कि जोधपुर के रातानाडा में पम्प पर आने वाले व आस-पास के लोग शौचालय का उपयोग करते थे। पास ही कमरों में सामान रखा हुआ था। नाले पर यह अवैध निर्माण था। हादसे से कुछ ही क्षण पहले चार-पांच व्यक्ति कमरे व शौचालय में थे। इनके बाहर आने के कुछ ही देर बाद नाला धंस गया। जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि निर्माण कार्य के संबंध में पम्प संचालक व मंदिर वालों ने अनभिज्ञता जताई है। अब निर्माण की अनुमति और नाले की स्थिति को लेकर संबंधित विभाग की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।