Jaipur Accident: जयपुर में आधी रात तेज रफ्तार कार ने 7 वाहनों को मारी टक्कर, पिता-बेटी की मौत; मां-बेटे की हालत गंभीर

जयपुर। सांगानेर इलाके में रविवार देर रात एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार एक परिवार को चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार पिता और बेटी की मौत हो गई, जबकि मां और बेटा गंभीर घायल हो गए। दोनों को एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद कार चालक करीब 7 वाहनों को टक्कर मारते हुए भाग निकला। पुलिस ने कार को टोंक रोड स्थित हल्दीघाटी गेट के पास पकड़ लिया और चालक से पूछताछ की जा रही है।