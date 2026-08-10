Rajasthan Assembly Session: मानसून सत्र पर ‘2 दिन’ की रणनीति, पंचायत-निकाय चुनाव तक विपक्ष को सीमित रखने का दांव!

सरकार की ‘वन स्टेट-वन इलेक्शन’ की थीम के तहत पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव कराने की तैयारी है। माना जा रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग 15 अगस्त के आसपास निकाय चुनाव की घोषणा कर सकता है। इसके साथ ही आचार संहिता लागू होने की स्थिति में सरकार के सामने नई घोषणाओं और नीतिगत फैसलों की सीमाएं होंगी। इसी परिस्थिति में दो दिन की बैठक के बाद विधानसभा को स्थगित कर चुनाव के बाद दोबारा बैठक बुलाने का रास्ता अपनाया जा सकता है। उसी समय फिर विधेयक पारित कराए जाएंगे। राजनीतिक तौर पर इसका सबसे बड़ा असर यह होगा कि पंचायत-निकाय चुनाव के बीच विपक्ष को सरकार से सवाल पूछने और स्थानीय मुद्दों को सदन में उठाने का मौका नहीं मिलेगा।