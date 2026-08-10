Heavy Rain Alert: राजस्थान के 7 जिलों में आज अतिभारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, इन 30 जिलों में भी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 7 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिनमें बारां, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, करौली, कोटा और सवाईमाधोपुर जिले शामिल है। वहीं, 14 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। जिनमें राजधानी जयपुर सहित अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, ब्यावर, भीलवाड़ा, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूम्बर, टोंक और उदयपुर जिले शामिल है। इसके अलावा भरतपुर, डीग, झुंझनूं, खैरथल-तिजारा, कोटपुतली-बहरोड़, सीकर, सिरोही, बालोतरा, बीकानेर, चूरू, डीडवाना-कुचामन, हनुमानगढ़, जोधपुर, नागौर, पाली और श्रीगंगानगर जिले में भी बारिश की संभावना है।