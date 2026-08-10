Jaipur Traffic Diversion: जयपुर में कई रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्जन, बसों के भी बदले रूट, धरने के चलते लंबा होगा सफर



दोनों ओर के मुख्य मार्ग बंद होने की स्थिति में जनता स्टोर से यूनिवर्सिटी मोड़ की ओर आने वाले यातायात को जनता स्टोर से राजेंद्र मार्ग की ओर भेजा जाएगा। अजमेरी गेट से सांगानेर की ओर जाने वाले वाहनों को रामबाग चौराहा से जेडीए चौराहा और अम्बेडकर सर्किल की ओर डायवर्ट किया जाएगा। यातायात का दबाव बढ़ने पर आरबीआई तिराहा से गणेश मंदिर तिराहा की ओर भी डायवर्जन किया जाएगा।