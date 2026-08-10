Rajasthan Election : आरक्षण की ‘पर्ची’ से बदल जाएगा सब कुछ, जानें ‘प्लान ए’ नहीं चला- तो कैसे काम करेगा ‘प्लान-बी’?

हालाँकि, दोनों ही पार्टियां फिलहाल अपने पत्ते खोलने से बच रही हैं। संगठन के वरिष्ठ नेता चुपचाप दावेदारों की जमीनी गतिविधियों, जनता के बीच पैठ और जनसंपर्क पर नजर रख रहे हैं। लॉटरी के बाद जैसे ही मौजूदा मजबूत दावेदार आरक्षण की वजह से दौड़ से बाहर होंगे, नए और युवा चेहरों के लिए टिकट की रेस पूरी तरह खुल जाएगी।