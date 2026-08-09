राजस्थान के सबसे बड़े ‘सरकारी’ SMS अस्पताल में बदल जाएगी पूरी व्यवस्था, जानें भजनलाल सरकार के 10 बड़े फैसले

राजस्थान के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल में इलाज कराने आने वाले लाखों मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। मरीजों को त्वरित, आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भजनलाल सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। दरअसल, प्रमुख शासन सचिव (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) गायत्री राठौड़ की अध्यक्षता में राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी (RMRS) की कार्यकारिणी समिति की उच्चस्तरीय बैठक जयपुर में आयोजित की गई। इस बैठक में सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार अस्पताल की वित्तीय, प्रशासनिक और तकनीकी व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए 10 बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।