9 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Jaipur: हवेली में मिले खजाने से बदल गई मजदूरों की लाइफ स्टाइल, किसी ने बेटी की शादी में किए खर्च तो किसी ने अय्याशी में उड़ाए

Jaipur Haveli Treasure Theft: कल तक एक दिन मजदूरी नहीं मिलती थी तो ‘छोटू’ के लिए घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो जाता था। त्रिपोलिया बाजार की एक पुरानी हवेली की तुड़ाई के बाद उसकी जिंदगी बदल गई।
3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Aug 09, 2026

Jaipur Haveli Treasure Theft

वह जगह, जहां पर मिला सोने-चांदी का खजाना। फोटो: पत्रिका

जयपुर। कल तक एक दिन मजदूरी नहीं मिलती थी तो ‘छोटू’ के लिए घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो जाता था। त्रिपोलिया बाजार की एक पुरानी हवेली की तुड़ाई के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। मजदूर महेश मल्होत्रा उर्फ छोटू ने किराए पर बुलडोजर और ट्रैक्टर लेने की बजाय खुद खरीद लिए। मजदूरी करने वाले जगदीश राजोरिया ने बेटी की शादी में करीब 20 लाख रुपए खर्च कर दिए। बाकी मजदूरों ने भी मजदूरी छोड़ दी। रोज रात शराब की महफिल और रहने-खाने के खर्च में कोई कमी नहीं रही। अचानक बदली लाइफ स्टाइल ने पुलिस का शक बढ़ाया तो दस महीने पहले त्रिपोलिया बाजार की हवेली की तुड़ाई के दौरान मिले कथित खजाने का राज सामने आ गया।

जयपुर डीसीपी (नॉर्थ) करन शर्मा ने बताया कि खजाने की चोरी के खुलासे का अहम किरदार मजदूर अनुज अरोड़ा बना। पुलिस के अनुसार, खजाना मिलने के बाद मजदूरों के बीच उसका भी हिस्सा तय किया गया था, लेकिन अनुज को जितने हिस्से का भरोसा दिलाया गया था, उतना माल नहीं मिला। उसने ठेकेदार महेश मल्होत्रा से शिकायत की। ठेकेदार ने उसे यह कहकर टालने का प्रयास किया कि मालिक को खजाने का पता चल गया है, इसलिए उसे ज्यादा हिस्सा नहीं दिया जा सकता। अनुज को बात पर संदेह हुआ। वह सीधे भवन मालिक से इसकी पुष्टि करने पहुंच गया। मालिक को जब खजाने की कोई जानकारी नहीं होने का पता चला तो पूरे मामले की शिकायत पुलिस तक पहुंची और दस महीने पुराने रहस्य की जांच शुरू हुई।

हवेली की तुड़ाई में निकला था ‘गुप्त खजाना’

एडिशनल डीसीपी आलोक सिंघल ने बताया कि विद्याधर का रास्ता स्थित भवन संख्या 630 राहुल सेठी के परिवार का है। पुराने भवन को गिराकर नया कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए डिवाइन-1 एलएलपी को काम दिया गया था। फर्म ने भवन गिराने का ठेका महेश मल्होत्रा उर्फ छोटू को दिया था। भवन मालिक ने ठेकेदार को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि तुड़ाई के दौरान कोई पुरानी या गुप्त संपत्ति मिले तो उसे मालिक को सौंपना होगा। पुलिस जांच के अनुसार तुड़ाई के दौरान दीवार और नींव से चांदी की सिल्लियां, पुराने चांदी के सिक्के और कथित तौर पर सोने के कलश मिले। आरोप है कि खजाना मिलने के बाद ठेकेदार और उसके साथियों ने इसकी जानकारी मालिक को देने की बजाय आपस में बांट लिया।

बदली लाइफ स्टाइल ने खोली ‘चोरों’ की पोल

थानाधिकारी राकेश ख्यालिया ने बताया कि पुलिस की जांच में आरोपियों की बदली जिंदगी सबसे अहम कड़ी बनी। खजाना मिलने के बाद छोटू ने बुलडोजर और ट्रैक्टर खरीद लिए। एक मजदूर जगदीश की बेटी की शादी में करीब 20 लाख रुपए खर्च हुए। बाकी मजदूरों ने भी मजदूरी करना लगभग बंद कर दिया।

66.4 किलो चांदी बरामद

मामला गत 15 जुलाई को माणकचौक थाने में दर्ज हुआ। घटना पुरानी होने के कारण पुरानी हवेली जमींदोज हो चुकी थी और वहां नया निर्माण भी हो गया था। मौके से सीसीटीवी या अन्य डिजिटल साक्ष्य मिलने की संभावना भी नहीं थी। ऐसे में पुलिस ने आरोपियों की गतिविधियों, आर्थिक स्थिति और बदली लाइफ स्टाइल को जांच का आधार बनाया। माणकचौक थाना पुलिस और डीएसटी जयपुर नॉर्थ की टीम ने आरोपी महेश मल्होत्रा (46), जगदीश राजोरिया (51), ओमप्रकाश खीची उर्फ पप्पू (54), रजनी मल्होत्रा (36), मंडी खटीकान रामगंज, अनुज अरोड़ा (28), लक्ष्मीनारायणपुरी रामगंज को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से 66.4 किलो चांदी बरामद कर ली।

अभी सोने के कलश और हजारों सिक्कों की तलाश

पुलिस के अनुसार, पूछताछ में 10 से 15 चांदी की सिल्लियां, करीब 8 से 10 हजार पुराने चांदी के सिक्के और 14 से 15 कलशों में प्राचीन स्वर्ण सिक्के मिलने की जानकारी सामने आई है। पुलिस अब बरामद चांदी के अलावा कथित स्वर्ण सिक्कों और बाकी चांदी के सिक्कों की तलाश में जुटी है।

Rajasthan Panchayat Election: OBC आयोग ​की रिपोर्ट में खुलासा, इन 10 जातियों का ही राजनीति और सरकारी नौकरी में दबदबा

ये भी पढ़ें
rajasthan obc commission report-1

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

09 Aug 2026 08:48 am

Published on:

09 Aug 2026 08:48 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: हवेली में मिले खजाने से बदल गई मजदूरों की लाइफ स्टाइल, किसी ने बेटी की शादी में किए खर्च तो किसी ने अय्याशी में उड़ाए

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, कानोता बांध पर चली चादर, आज 20 जिलों में अलर्ट; 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी

Heavy rain alert
जयपुर

JP Nadda Jaipur Visit : ‘तिरंगा सिर्फ सरकारी आयोजन नहीं, जनआंदोलन है’, जानें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के संबोधन की बड़ी बातें

jp nadda jaipur tiranga yatra har ghar tiranga 2026 bhajan lal sharma
जयपुर

जयपुर: सांगानेर में हिस्ट्रीशीटर के अवैध कब्जे पर चला जेडीए का बुलडोजर, झोपड़ी बनाकर रास्ता किया था बंद

jaipur jda action
जयपुर

तेज बारिश फिर भी रामगढ़ बांध खाली, बाण गंगा समेत नदी-नालों के बहाव पर अतिक्रमण का पहरा

ramgarh dam catchment area
जयपुर

जयपुर में पकड़ी ‘घटिया’ सोहनपापड़ी की बड़ी खेप, 1600 किलो मौके पर नष्ट – जांच के लिए भेजे सैम्पल

jaipur food safety department raids sohan papdi unit 1600 kg destroyed
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.