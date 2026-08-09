Rajasthan Panchayat Election: OBC आयोग ​की रिपोर्ट में खुलासा, इन 10 जातियों का ही राजनीति और सरकारी नौकरी में दबदबा

जयपुर। राजस्थान में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण में शामिल 92 में से 10 जातियां ही ऐसी हैं, जिनका राजनीति और सरकारी नौकरियों में दबदबा है। इनमें से जो जातियां राजनीति में आगे हैं, वे नौकरियों में भी आगे हैं। पंचायतीराज और स्थानीय निकाय चुनावों से संबंधित ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। आयोग अध्यक्ष एम एल भाटी ने रिपोर्ट सौंपने के बाद मीडिया को बताया था कि ओबीसी की जातियों के सर्वे में हर परिवार से 19 प्रश्न पूछे गए थे, जिसके आधार पर रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया है।