Sirohi Crime : पुलिस कस्टडी से फरार युवक गिरफ्तार, हेड कॉन्स्टेबल समेत तीन पुलिसकर्मी निलंबित

क्राइम की एक न्यूज के अनुसार स्वरूपगंज क्षेत्र में दिनदहाड़े चाकू मारकर एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल करने की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने महज 30 घंटे में खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ के निर्देशन में गठित विशेष टीम सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपी तक पहुंची। पुलिस के अनुसार 5 अगस्त को दोपहर करीब 2.30 से 3 बजे के बीच शक्ति सिंह अपने पिता लक्ष्मण सिंह की दुकान पर मौजूद था। इसी दौरान एक युवक सामान लेने आया। सामान देने से मना करने पर वह लौट गया, लेकिन कुछ देर वाद वापस आकर लक्ष्मण सिंह पर पीछे से चाकू से हमला कर फरार हो गया। हमले में लक्ष्मण सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए।