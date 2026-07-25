Sirohi News: विवाहिता कुएं में कूदी, ग्रामीणों ने रस्सी फेंकी लेकिन नहीं पकड़ी, हुई मौत

सिरोही। जिले के शिवगंज क्षेत्र में शनिवार शाम एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां एक विवाहिता ने जवाई नदी के किनारे स्थित कृषि कुएं में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। घटना के बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने उसे बचाने की भरसक कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद शव को कुएं से बाहर निकालकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।