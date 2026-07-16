Rajasthan: 17 साल की बेटी की हत्या मामले में पिता को 10 साल की जेल, पढ़ाई नहीं करने पर पीट-पीटकर मार डाला था

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से उप निदेशक अभियोजन अधिकारी राजश्री व्यास और अपर लोक अभियोजक दिनेश खंडेलवाल ने 13 गवाहों के बयान दर्ज कराए तथा 30 दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने माना कि आरोपी की पिटाई से ही किशोरी की मौत हुई, लेकिन यह मामला हत्या की श्रेणी में नहीं आता। इसलिए न्यायालय ने उसे हत्या के बजाय मानव वध का दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के साधारण कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।