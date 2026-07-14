Sirohi Crime: आबूरोड शहर में शराब के नशे में चचेरे भाई की चाकू मारकर हत्या, आरोपी फरार

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान रवि (25) पुत्र छगन भील निवासी लूनियापुरा के रूप में हुई है। मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे रवि अपने चचेरे भाई शिवा भील के घर पर बैठा था। दोनों साथ में शराब पी रहे थे। इसी दौरान नशे की हालत में दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों आपस में झगड़ने लगे। गुस्से में आकर शिवा ने पास रखे चाकू से रवि पर हमला कर दिया। चाकू लगने से रवि ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।