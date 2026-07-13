आबूरोड: मजदूरी पर जाने की बात कहकर निकले 2 चचेरे भाइयों की ट्रेन से कटकर मौत, गांव में शोक की लहर

सिरोही: आबूरोड से निकटवर्ती चंद्रावती गांव के पास डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रेललाइन पर रविवार देर शाम एक बड़ा हादसा सामने आया है। यहां एक मालगाड़ी की चपेट में आने से दो चचेरे भाइयों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दोनों युवक सुबह अपने घर से मजदूरी पर जाने की बात कहकर निकले थे, लेकिन शाम को उनकी मौत की खबर घर पहुंची। इस हादसे के बाद से मृतक युवकों के परिवार में कोहराम मच गया है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।