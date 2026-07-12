शहनाई की जगह गूंजी सिसकियां: बेटे की शादी के कार्ड बांटने निकले पिता की घर लौटी अर्थी, अधूरी सड़क ने छीन ली जिंदगी

जिस जगह हादसा हुआ वहां सड़क चौड़ीकरण का कार्य लंबे समय से चल रहा है। निर्माण के दौरान सड़क किनारे बिजली के पोल समय पर नहीं हटाए गए हैं। खास बात यह है कि जयपुर विद्युत वितरण निगम को पोल हटाने का पैसा भी जमा करा दिया है, लेकिन लापरवाही के चलते काम आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। इन सबके बीच यह मार्ग दुर्घटनाओं का न्यौता दे रहा है। यदि मार्ग पर इस तरह के अवरोध नहीं होते तो ताजा हादसा बच सकता था। लेकिन जिम्मेदारों ने इन सब पर ध्यान तक नहीं दिया। इस हादसे के बाद शायद निर्माण एजेंसी आंखें खोलेंगी।