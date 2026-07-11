राजस्थान में सामने आई बड़ी चूक, तबादला सूची में भाजपा ‘विधायक’ को बना दिया ‘पटवारी’

मामले को लेकर 'पत्रिका संवाददाता' ने विधायक शैलेश दिगंबर सिंह से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ मिला। गौरतलब है कि राजस्थान में तबादलों के आखिरी दिन राजस्व विभाग ने बड़े स्तर पर तबादला आदेश जारी किए । रेवेन्यू बोर्ड की ओर से प्रदेश के 924 पटवारियों के तबादले किए गए । वहीं, 552 तहसीलदार और 246 नायब तहसीलदार व 165 गिरदावरों को भी इधर से उधर किया गया। लेकिन पटवारियों की तबादला सूची में विधायक शैलेश दिगंबर सिंह का नाम दर्ज होने की विभाग की यह चूक अब प्रशासनिक और सोशल मीडिया हलकों में चर्चा का विषय बन गई है ।