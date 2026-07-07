Rajasthan: ‘बाबूजी… हम बहुत गरीब हैं,’ रोडवेज-स्लीपर बस हादसे में पैर टूटने के बाद दर-दर की ठोकर खा रहा परिवार

मंगलवार शाम चिकसाना थाना क्षेत्र में कदमकुंज होटल के पास आगरा-जयपुर नेशनल हाईवे-21 पर तकनीकी खराबी के कारण एक निजी स्लीपर कोच बस सड़क किनारे खड़ी थी। चालक क्रेन का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आई भरतपुर डिपो की राजस्थान रोडवेज बस ने स्लीपर बस को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्लीपर बस डिवाइडर पर चढ़ गई, जबकि रोडवेज बस का केबिन टूट गया। हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई।