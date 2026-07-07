सर्राफा व्यापारी योगेंद्र चोपड़ा हत्याकांड: ‘नींद तक नहीं आती’, बीते 104 दिनों से ठीक से सोया तक नहीं परिवार, कातिल अब भी फरार

हर तरफ त्राहिमाम। जवाबदेही के अभाव में आम आदमी की आवाज दब सी गई है। लूट…फायरिंग…हत्या…चोरी… व्यापारियों से मारपीट…अवैध शराब बिक्री…जुआ-सट्टा आम बात हो गई है। अनगिनत मुश्किलों में इन दिनों भरतपुर और डीग जिले जकड़े हुए हैं। लेकिन सत्तापक्ष-संगठन से लेकर विपक्ष तक आपसी हितों के टकराव में उलझे हैं। अधिकारियों की मौज है। कोई जीये या मरे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। नदबई में 25 मार्च 2026 को सर्राफा व्यापारी योगेंद्र चोपड़ा की गोली मारकर हत्या और लाखों की लूट के बाद पुलिस ने 72 घंटे में खुलासे का आश्वासन दिया, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई। परिवार न्याय मांग रहा है और जिम्मेदार झूठ पर झूठ बोल रहे हैं।