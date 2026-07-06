Rajasthan News : लूट नाकाम- पर बिज़नसमेन का मर्डर, 5 लाख बचाने के लिए भिड़ गया था बदमाशों से, ‘फायरिंग’ के बाद मौत

स्थानीय पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, बदमाशों ने जब राजू शर्मा को रोककर उनके पास मौजूद 5 लाख रुपये से भरा बैग छीनने की कोशिश की, तो व्यापारी ने पूरी बहादुरी दिखाते हुए बदमाशों का विरोध किया और बैग को मजबूती से पकड़े रखा। इस धक्का-मुक्की के दौरान जब बदमाश बैग लूटने में पूरी तरह नाकाम रहे, तो उन्होंने बौखलाहट में आकर राजू शर्मा पर सीधे फायरिंग कर दी। गोली सीधे राजू शर्मा के शरीर के संवेदनशील हिस्से में जा लगी, जिससे वे लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़े। वारदात को अंजाम देकर बदमाश बिना पैसे लिए मौके से फरार हो गए।