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भरतपुर

Rajasthan News : लूट नाकाम- पर बिज़नसमेन का मर्डर, 5 लाख बचाने के लिए भिड़ गया था बदमाशों से, ‘फायरिंग’ के बाद मौत

Bharatpur के बर्तन व्यापारी Raju Sharma की Jaipur में इलाज के दौरान मौत हो गई। Mathura से 5 Lakh रुपये लेकर लौटते समय बदमाशों ने उन पर फायरिंग की थी। पुलिस जांच जारी।
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भरतपुर

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Nakul Devarshi

Jul 06, 2026

Bharatpur Trader Shot Dead by Robbers Over 5 Lakhs Dies in Jaipur Hospital

Bharatpur Trader Shot Dead by Robbers PIC

भरतपुर में कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए शनिवार को अज्ञात मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने सरेराह लूटपाट और फायरिंग की दो बड़ी वारदातों को अंजाम दिया। सेवर थाना क्षेत्र के गोलपुरा मोड़ पर हुई इस गंभीर घटना में अपनी परिचित महिला से जमीन खरीदने के लिए मथुरा से 5 लाख रुपये नकद लेकर लौट रहे भरतपुर के स्थानीय बर्तन व्यापारी राजू शर्मा को बदमाशों ने लूट के इरादे से गोली मार दी थी। गंभीर रूप से घायल व्यापारी को प्राथमिक उपचार के बाद तुरंत जयपुर रैफर किया गया था, जहां रविवार को उन्होंने दम तोड़ दिया।

मथुरा से 5 लाख रुपये नकद लेकर आ रहा था

मूल रूप से धानोता निवासी और वर्तमान में भरतपुर शहर के सुभाष नगर इलाके में रहने वाले 52 वर्षीय राजू शर्मा पुत्र तेजराम शर्मा का बर्तनों का बड़ा व्यापार है। शनिवार रात को वह अपने एक परिचित से जमीन की डील फाइनल करने के लिए उत्तर प्रदेश के मथुरा से 5 लाख रुपये नकद उधार लेकर बाइक से भरतपुर लौट रहे थे। इसी दौरान रात करीब 10:15 बजे सेवर थाना इलाके के गोलपुरा मोड़ पर पीछे से आए बाइक सवार हथियारबंद बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और बैग छीनने का प्रयास किया।

पैसे बचाने के लिए भिड़ गए, बदमाशों ने मार दी गोली

स्थानीय पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, बदमाशों ने जब राजू शर्मा को रोककर उनके पास मौजूद 5 लाख रुपये से भरा बैग छीनने की कोशिश की, तो व्यापारी ने पूरी बहादुरी दिखाते हुए बदमाशों का विरोध किया और बैग को मजबूती से पकड़े रखा। इस धक्का-मुक्की के दौरान जब बदमाश बैग लूटने में पूरी तरह नाकाम रहे, तो उन्होंने बौखलाहट में आकर राजू शर्मा पर सीधे फायरिंग कर दी। गोली सीधे राजू शर्मा के शरीर के संवेदनशील हिस्से में जा लगी, जिससे वे लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़े। वारदात को अंजाम देकर बदमाश बिना पैसे लिए मौके से फरार हो गए।

जयपुर में सर्जरी के बाद बिगड़ी हालत, तोड़ा दम

घटना के तुरंत बाद आस-पास के राहगीरों और सूचना पर पहुंची सेवर थाना पुलिस ने घायल राजू शर्मा को तुरंत भरतपुर के आरबीएम (RBM) जिला अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में अत्यधिक खून बह जाने के कारण और गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें प्राथमिक उपचार देकर एहतियातन जयपुर के सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल के लिए रैफर कर दिया।

जयपुर पहुंचने के बाद रविवार दोपहर को डॉक्टरों की एक सीनियर टीम ने राजू शर्मा की सर्जरी की, लेकिन ऑपरेशन के कुछ ही समय बाद उनकी हालत लगातार चिंताजनक होती चली गई और उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।

भरतपुर शहर में एक ही रात में लूट की दो वारदातें

भरतपुर पुलिस प्रशासन के लिए यह शनिवार की रात चुनौतीपूर्ण रही क्योंकि शहर में एक ही रात के भीतर व्यापारियों से लूट की दो अलग-अलग घटनाएं सामने आईं। पहली घटना में बदमाशों ने एक अन्य स्थानीय व्यापारी से करीब 50 से 60 हजार रुपये की नकदी जबरन छीन ली और फरार हो गए।

वहीं दूसरी घटना गोलपुरा मोड़ पर राजू शर्मा के साथ हुई। एक ही रात में लगातार हुई इन आपराधिक वारदातों के बाद भरतपुर के स्थानीय व्यापारिक संगठनों में भारी रोष और असुरक्षा का माहौल व्याप्त हो गया है।

परिवार का रो-रोकर बुरा हाल

बर्तन व्यापारी राजू शर्मा के दुखद निधन की खबर जैसे ही भरतपुर के सुभाष नगर पहुंची, पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। मृतक राजू शर्मा के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा दो बेटे और एक बेटी है, जिनमें से एक बेटे की शादी हो चुकी है। घर के मुख्य कमाऊ सदस्य की इस तरह अचानक मौत से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

पुलिस ने की विशेष टीमें गठित

भरतपुर के पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों की धरपकड़ के लिए जिले भर में कड़ी नाकाबंदी कर दी गई है और सेवर थाना पुलिस सहित स्पेशल क्राइम ब्रांच की अलग-अलग टीमें गठित कर बदमाशों के संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस का दावा है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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Updated on:

06 Jul 2026 09:33 am

Published on:

06 Jul 2026 09:33 am

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