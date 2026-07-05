Rajasthan: पहले खिलाई खीर, फिर पत्नी ने कर दी पति की हत्या, 45 दिन दुखी होने का नाटक; ऐसे खुला राज

Surendra Sharma Murder Case: भरतपुर। राजस्थान के भरतपुर निवासी सुरेंद्र शर्मा की हत्या मामले में आरोपी पत्नी ने पुलिस पूछताछ में हैरान कर देने वाला खुलासा किया है। पुलिस रिमांड पर चल रही आरोपी पत्नी रूबी ने बताया कि उसने अपने पति को नींद की गोलियां मिली हुई खीर खिलाई। सुरेंद्र के बेहोश होने के बाद उसने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। वारदात के अगले दिन उसने बाथरूम में गड्ढा खोदकर शव दफना दिया और सबूत मिटाने के लिए उस पर सीमेंट का फर्श भी बनवा दिया। बता दें कि यूपी के आगरा में 17 मई को हुए सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने 3 जुलाई को खुलासा किया था। आगरा पुलिस ने आरोपी पत्नी रूबी को शनिवार को कोर्ट में पेश कर 14 दिन के रिमांड पर लिया है।