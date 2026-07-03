Rajasthan: पत्नी ने हत्या कर बाथरूम में गाड़ दिया पति का शव, प्लास्टर-टाइल्स बिछाकर छिपाया राज

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हत्या के बाद शव को बाथरूम में दफनाया गया। इसके बाद मिट्टी डालकर प्लास्टर कराया गया और ऊपर नई टाइल्स लगवा दी गईं, ताकि किसी को जरा भी शक न हो। पूछताछ में रूबी ने पुलिस को बताया कि उसने डेढ़ महीने पहले मिस्त्री और मजदूर बुलाकर प्लास्टर और टाइल्स लगवाई थीं। इससे बाथरूम बिल्कुल सामान्य दिखाई देता था। पुलिस का मानना है कि इतनी बड़ी वारदात को अकेले अंजाम देना आसान नहीं था। इसलिए जांच इस पहलू पर भी की जा रही है कि हत्या और शव को ठिकाने लगाने में किसी अन्य व्यक्ति ने भी मदद की थी या नहीं।