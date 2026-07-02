Bharatpur Accident : भरतपुर जिले में मजदूरों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, 2 महिलाओं की दर्दनाक मौत, एक दर्जन घायल

Bharatpur Accident : भरतपुर के वैर थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह-सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। मजदूरों से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे ट्रॉली में सवार महिला मजदूरों में चीख-पुकार मच गई। हादसा रायपुर के करीब हुआ। इस हादसे में दो मजदूर महिलाओं की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वैर क्षेत्र की कई महिलाएं ट्रॉली में बैठकर मजदूरी करने के लिए जा रही थीं। सुबह करीब 7 बजे अचानक रायपुर गांव के पास ट्रॉली अचानक अनियंत्रित हो गई। फिर सड़क किनारे पलट गई। जिसके बाद ट्रॉली में सवार महिला मजदूरों में चीख-पुकार मच गई। यह देखकर मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए। उन्होंने तत्काल राहत कार्य शुरू किया। स्थानीय लोगों ने ट्रॉली के नीचे और आसपास फंसी महिलाओं को बाहर निकाला। इस बीच किसी ने इस दुर्घटना की सूचना स्थानीय पुलिस दे दी।