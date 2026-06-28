Bharatpur : लोहे के गेट में अचानक आया करंट, इकलौते बेटे की हुई दर्दनाक मौत, परिवार को मिला जिंदगीभर का गम

हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। सेवर थाना प्रभारी सतीश शर्मा ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है। घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया है तथा क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाली जा रही है। संदिग्धों की पहचान के लिए तकनीकी साक्ष्य भी जुटाए जा रहे है। गौरतलब है कि जवाहर नगर निवासी देवांश शर्मा देर रात पानी सप्लाई की नगदी लेकर स्कूटी से घर लौट रहे थे। रास्ते में 3-4 बदमाशों ने पहले उन पर पथराव कर स्कूटी से गिरा दिया। इसके बाद चाकू से हमला कर घायल कर दिया।