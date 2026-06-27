Vishvendra Singh : कांग्रेस में विश्वेन्द्र सिंह का ‘पॉलिटिकल बम’, भरतपुर की राजनीति में मची हलचल

Vishvendra Singh : भरतपुर कांग्रेस के कद्दावर नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेन्द्र सिंह ने शुक्रवार को सोशल मीडिया के जरिए भरतपुर और डीग जिला कांग्रेस संगठन पर सीधा हमला बोलते हुए दोनों जिलाध्यक्षों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उनकी पोस्ट के बाद जिले की कांग्रेस राजनीति में हलचल तेज हो गई और संगठन के भीतर नई चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। विश्वेन्द्र सिंह ने अपनी पोस्ट में कहा कि भरतपुर और डीग दोनों जिला कांग्रेस कमेटियों के जिला मुख्यालय पर आज तक पार्टी का स्थायी कार्यालय तक नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि आम कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती और संगठन उनसे लगातार दूर होता जा रहा है।