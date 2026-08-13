Bharatpur Crime : सरेआम युवक की हत्या से दहला भरतपुर, बेखौफ अपराधियों ने SP ऑफिस के पास चलाई गोली, परिजनों में आक्रोश

मृतक की पहचान अजय सिंह (35 वर्ष) पुत्र बच्चू सिंह निवासी खेमरा हाल निवासी बजाज मैरिज के पास हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अजय अपने एक साथी पुष्पेन्द्र के साथ कार से अपने गांव खेमरा जाने के लिए मैरिज होम के पास स्थित घर से निकला था। अजय एमएसजे कॉलेज के पास से गुजर रहा था। इसी दौरान घात लगाकर बैठे बदमाशों ने अजय एवं उसके साथी पर हमला कर दिया। हमलावर तीन व्यक्ति बताए गए हैं। पहले तीनों ने मारपीट की और जब अजय भागने लगा तो उस पर फायरिंग कर दी। गोली लगने के बाद अजय सड़क पर गिर पड़ा।