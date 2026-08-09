‘छात्रों की मांगें पूरी होने तक नहीं हटेंगे’, JPSC-JSSC आंदोलन के समर्थन में रांची पहुंची कॉकरोच जनता पार्टी

JPSC JSSC Protest: जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर चल रहे छात्रों के प्रोटेस्ट के समर्थन में कॉकरोच जनता पार्टी की एक टीम रांची पहुंची है। पार्टी के प्रतिनिधियों ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ खड़े होने का ऐलान किया है। CJP ने कहा कि उसकी अपनी कोई नई मांग नहीं है और वह छात्रों की मौजूदा मांगों का पूरी तरह समर्थन करती है।