भारत का ‘कुश’ मिसाइल करेगा दुश्मनों का काम तमाम? मल्टीलेयर्ड डिफेंस में मिलेगी बड़ी ताकत

रिटायर्ड एयर मार्शल रवि गोपाल कृष्ण कपूर के मुताबिक, कुश को भारत के मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम में आसानी से शामिल किया जा सकता है। इसकी बड़ी वजह इसका स्वदेशी विकास है। कुश को एयर डिफेंस की बाहरी लेयर में इस्तेमाल किए जाने की बात कही जा रही है। इसके साथ रूस का S-400 भी अहम भूमिका निभा सकता है। वहीं, आकाश जैसी कम और मध्यम दूरी की मिसाइलें अंदरूनी सुरक्षा परत को मजबूत कर सकती हैं। यानी अलग-अलग दूरी पर काम करने वाले सिस्टम मिलकर एक मल्टीलेयर्ड सुरक्षा कवच तैयार कर सकते हैं।